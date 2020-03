La richiesta della Val Brembana: “Aiutiamo anche l’ospedale di San Giovanni Bianco”

L’appello arriva dalla Comunità Montana Valle Brembana: “Sosteniamo l’ospedale di San Giovanni Bianco, sosteniamo l’assistenza in Valle Brembana”.

Con questa motivazione è stato aperto, insieme all’Ambito Valle Brembana, un conto corrente bancario finalizzato alla raccolta delle donazioni, con le quali verranno acquistate attrezzature, beni e servizi per il miglioramento delle attività di cura e di assistenza e delle condizioni di lavoro degli operatori impegnati nel presidio ospedaliero e sul territorio.

“Oltre a stare in casa, possiamo dimostrare il nostro aiuto e la nostra riconoscenza a tutti gli operatori che da settimane sono impegnati, in prima linea e senza tregua, nell’aiutare e sostenere le persone affette da Coronavirus – spiegano dalla Comunità Montana -. Come sapete, tutto il sistema sanitario e socioassistenziale è messo a dura prova dall’emergenza Coronavirus. Con una donazione liberale tutti noi possiamo sostenere il nostro Ospedale di San Giovanni Bianco e i Servizi di Assistenza Sociale Territoriale”.

Per le donazioni, si può effettuare un bonifico:

IBAN: IT 56 U 05034 53330 000000000590

CAUSALE (specificare una delle due): DONAZIONE OSPEDALE SAN GIOVANNI BIANCO COVID-19 oppure DONAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TERRITORIALE VALLE BREMBANA, indicando facoltativamente nome, cognome e codice fiscale del benefattore.

Per le donazioni che non riportano le causali indicate, le stesse verranno indirizzate in parte uguali sulle due iniziative.

Sarà cura della Comunità Montana Valle Brembana dare una pubblica rendicontazione dei fondi raccolti e del loro utilizzo.