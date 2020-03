A Cassano d'Adda

Intervento in casa con malati Covid: vigili del fuoco in tuta a biocontenimento

I volontari di Treviglio sono stati chiamati per un'emergenza in un appartamento dove vivono alcune persone risultate positive al Covid-19 e in quarantena.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, i vigili del fuoco non si sottraggono a nessun tipo di intervento. Lo dimostra quanto fatto dai volontari di Treviglio, intervenuti martedì 31 marzo in un’abitazione di Cassano d’Adda per sistemare una persiana pericolante. Arrivati sul posto con un’autopompa e autoscala, i vigili del fuoco erano attrezzati con tute a biocontenimento perchè all’interno dell’appartamento c’erano persone in quarantena risultate positive al Coronavirus. Concluso l’intervento, tutti i vigili del fuoco intervenuti si sono sottoposti a sanificazione. © Riproduzione riservata