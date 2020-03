In Terapia Intensiva il Covid si combatte con la musica: “Ora qualcuno sorride”

È risaputo: la musica può aiutare i pazienti ricoverati a ridurre lo stress, può essere un utile ausilio in una realtà come la Terapia Intensiva dove a combattere ci sono pazienti in condizioni spesso critiche.

Perché non riproporre la musicoterapia anche ora, in tempo di Coronavirus? L’idea è venuta al Policlinico San Marco di Zingonia (Gruppo San Donato), che in questi giorni ha centinaia di pazienti positivi Covid-19 ricoverati.

L’intuizione in pochi giorni è diventata realtà: merito di un gruppo di tecnici che hanno trovato la disponibilità di due aziende, la bergamasca Spider Linee Vita e il colosso dell’arredamento Ikea, che hanno deciso di donare le apparecchiature per la filodiffusione.

A guidare la squadra nell’istallazione è stato Matteo Vavassori, 40 anni, responsabile tecnico dell’Italvideo Service di Filago, che ha reperito i compagni d’avventura attraverso un gruppo Facebook: “È successo tutto in un batter d’occhio – spiega -. Il giorno in cui si è capita la fattibilità dell’iniziativa, alle 13 ne stavo parlando con il dottor Sertori e alle 17 ero in ospedale con i miei colleghi”.

Il Policlinico San Marco di Zingonia

Venerdì 27 e sabato 28 marzo i dispositivi audio sono stati posizionati nelle camere e nei corridoi del reparto di Terapia Intensiva del Policlinico San Marco.

Lunedì 30 le prime note hanno pacificamente invaso le stanze: “Dopo oltre un mese di dolore e sofferenza ho visto qualcuno sorridere, sollevato, per la prima volta” è il commento del dottor Nicola Sertori, che in questi giorni è il responsabile facente funzione del reparto sub intensivi. Il medico, autore dell’intuizione musicale, ci tiene a sottolineare l’impegno profuso da chi, in pochissimi tempo, ha fatto diventare realtà la sua idea: “La Mela, il Dasky, il Vava, il Faro e il Berry, a loro che hanno messo in secondo piano ansia e preoccupazione per istallare l’impianto va il mio grande grazie”.

Durante il primo giorno di musicoterapia, lunedì, sono risuonate note leggere, di musica classica.

L’iniziativa verrà presto replicata anche in altri ospedali della Bergamasca, come il Policlinico di Ponte San Pietro, e in Emilia Romagna, a Modena e Parma. “Ho ricevuto diverse chiamate lunedì – spiega Vavassori -, in molti mi hanno chiesto informazioni. Sono convinto che questo progetto potrà aiutare anche altri pazienti in un momento tanto difficile”.