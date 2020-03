I “Salesian boys” vincono i campionati provinciali studenteschi di tennis tavolo

Alberto e Marco, due allievi del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio hanno vinto i campionati provinciali studenteschi di tennis tavolo: ci raccontano questa esperienza.

29 gennaio 2020: i nostri ragazzi sono attesi al CUS di Dalmine per le finali provinciali del torneo studentesco di Tennis Tavolo. Attesi perché la nostra scuola negli ultimi anni si è classificata molto bene in questo torneo, accedendo per una volta alla fase Regionale. Partenza alle 8, un poco assonnati ma giustamente carichi partono Alberto Gaudenzi (3^ ITTL) e Marco Foglieni (2^ SC A) accompagnati dal prof. Antonio Lecchi. Arriviamo a Dalmine carichi di aspettative, ma consapevoli che sarà una lotta dura perché già vediamo avversari agguerriti che si scaldano sui campi.

Alle 9:30 si inizia e al primo turno siamo nel girone con il Natta, il Mamoli e il Pesenti di Bergamo. Ci sbarazziamo degli avversari vincendo di netto sia gli incontri individuali che nel doppio (2 – 0, 2 – 0, 2 – 0) in tutti gli incontri. Qualcosa ci dice che possiamo andare avanti! Ai quarti di finale incontriamo La Traccia di Calcinate ed anche in questo caso superiamo il turno con un secco 2 a 0. L’asticella si alza e il tabellone di semifinale recita Salesiani vs Istituto Paleocapa. Foglieni si sbarazza del suo diretto avversario con un secco 2 a 0, mentre Gaudenzi cede al suo avversario, ma i due salesiani si riscattano nella gara del doppio, dove con un secco 2 a 0 si guadagnano l’accesso alla finale.

Si avvicina la finale e sappiamo che contro L’Istituto Ambiveri non sarà sicuramente una passeggiata, visto che la scuola mantiene il titolo dallo scorso anno e che nella squadra ci sono due giocatori capaci ed esperti a giocarsi i momenti caldi.

Niente paura perché niente è impossibile se ci credi e i nostri lo sanno bene. Foglieni dopo un incontro al cardiopalma cede per 0 a 2 al suo diretto avversario favorito per la vittoria, ma Alberto dopo un incontro impeccabile riesce ad avere la meglio e con un 2 a 0 meritatissimo ribalta il risultato e porta in parità l’incontro. Si deciderà tutto alla bella che si gioca in doppio e i nostri due sono pronti! Dopo qualche momento di titubanza i salesian boys scaldano i motori e macinano punti su punti e chiudono tra gli applausi dei presenti il vincente match che li incorona campioni provinciali 2020.

Giusto il momento di godersi la vittoria e soprattutto la bella esperienza e subito sotto per la fase regionale che si giocherà a maggio.

Alberto e Marco