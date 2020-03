Giovanni, il giovane volto bergamasco del nuovo video di Biagio Antonacci

La canzone è del 2017, si chiama “L’appello dei popoli”, ma è stata rispolverata con un video inedito per questa quarantena da Coronavirus, per dare un messaggio di speranza. È il regalo che Biagio Antonacci ha voluto fare ai propri fan in questo momento difficile.

Protagonista del video è Giovanni Iannò Conti, 11 anni, bergamasco originario di Pagazzano oggi residente a Bergamo.

Le immagini sono state registrate nell’agosto del 2019, sulla spiaggia e nei territori di Marina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, per mano di Lorenzo Lamberti, giovane videomaker bolognese (cugino di Giovanni) che da anni collabora con artisti italiani del calibro di Antonacci, appunto.

Nel video il giovane attore gira, in solitaria, alla scoperta di posti che paiono sconosciuti. Apre cancelli, si tuffa in mare, cammina nel verde: sembra la normalità, quella che a tutti manca in questo periodo di quarantena e di dolore. Quella che speriamo di ritrovare al più presto, una volta sconfitto questo virus.

Arriverà una chiamata nuova

Sarà vera, universale

Torneranno i cambiamenti quelli veri

Molti si risveglieranno… Pubblicato da Biagio Antonacci su Venerdì 27 marzo 2020

“Arriverà una chiamata nuova. Sarà vera, universale – dice Antonacci all’inizio del video -. Torneranno i cambiamenti, quelli veri. Molti si risveglieranno uguali, dentro forse anche al canto degli animali. L’uomo si rinnova, è sempre stato così”.