Federica Pellegrini: “I miei cimeli all’asta per l’ospedale di Bergamo”

L’iniziativa di Federica Pellegrini: “Ho deciso di aprire un’asta online con i miei cimeli più importanti e il devoluto andrà all’Ospedale di Bergamo”.

La campionessa di nuoto, alla trasmissione “Otto e mezzo” su La 7, ha annunciato di aver deciso di voler mettere all’asta online 24 suoi cimeli sportivi più importanti, più i vestiti usati durante “Italia’s got Talent”: il raccolto andrà all’ospedale di Bergamo “sperando – ha auspicato – di raccogliere molto per cercare di aiutarli il più possibile. In settimana faremo le prove tecniche e la prossima settimana l’asta partirà”