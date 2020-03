Esce col cane e s’imbatte in uno strano pacchetto: contiene un chilo di cocaina

Se si tratti di uno smarrimento o di una consegna non andata a buon fine è ancora da stabilire. Di fatto, però, il rinvenimento in un campo di Cologno al Serio di oltre un chilo di cocaina da parte dei carabinieri del Comando Stazione di Urgnano non avrà fatto piacere a qualcuno.

Nella serata di lunedì un residente uscito di casa con il proprio cane si è casualmente imbattuto in un involucro di forma rettangolare che lo ha insospettito. Rivoltosi ai militari, è stato subito raggiunto da una pattuglia alla quale ha mostrato il punto dell’agro limitrofo alla via IV novembre dove ha notato l’oggetto della sua segnalazione.

Con le cautele del caso, i carabinieri hanno aperto il cellophane nero posto a custodia e, strato dopo strato, eliminando cartone, cellophane e fondi di caffè posti a protezione, hanno infine trovato anche la droga. Si tratta di un panetto di cocaina del peso complessivo di 1023 grammi che –sebbene le immediate ricerche nell’area non abbiano portato al rinvenimento di ulteriore sostanza- probabilmente fa parte di un lotto che i militari stanno cercando di rintracciare per attribuirne l’ingiustificato ed illecito possesso.

La sostanza sequestrata, intanto, è stata inviata al laboratorio analisi dell’Ats di Bergamo per le analisi quali-quantitative e il successivo deposito all’Ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo, dove è stato aperto un fascicolo d’indagine.