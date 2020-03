Coronavirus, Malanchini: “Bando da 7,5 milioni di euro per finanziare terapie”

“Regione Lombardia dà il via a un bando per finanziare le terapie contro il Coronavirus. Sono raddoppiati i fondi destinati a sostenere la ricerca di terapie, sistemi di diagnostica e di rilevazione del coronavirus, per rafforzare e sviluppare ulteriormente quanto già da tempo stanno facendo università, imprese e centri di ricerca per contrastare il virus. La Regione ha messo a disposizione 4 milioni di euro e, dopo la manifestazione di interesse della scorsa settimana, si sono aggiunti due nuovi soggetti e i fondi sono raddoppiati: si tratta della Fondazione Umberto Veronesi che ha deciso di investire 1,5 milioni di euro su questo bando e di Fondazione Cariplo che ha deciso di investire 2 milioni di euro”.

Lo annuncia Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.

“Le domande per presentare i progetti saranno aperte dal 6 al 20 aprile e saranno poi valutate in tempi molto rapidi per dare una risposta pronta ed efficace all’emergenza”.