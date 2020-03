Coronavirus: da Ubi Banca 1,2 milioni per gli ospedali di Bergamo, Seriate e Varese

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha deliberato ieri interventi per complessivi 5 milioni di euro da destinare a interventi diretti e di immediata attuazione, in favore delle aree maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. L’area territoriale che fa capo a Bergamo e che comprende la provincia di Varese è destinataria di erogazioni per 1,2 milioni di euro.

I beneficiari diretti delle erogazioni sono l’Ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, l’Ospedale Bolognini di Seriate e l’Ospedale di Varese.

“In un momento così difficile per il nostro Paese sentiamo il dovere di essere ancor più vicini al territorio contribuendo a sostenere le realtà impegnate in prima linea sul fronte dell’emergenza sanitaria – dichiara Luca Gotti, Responsabile Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca – Con questo sostegno intendiamo dare una mano a queste eccellenze del sistema sanitario lombardo e nazionale che, nella drammatica eccezionalità che stiamo vivendo, sono messe quotidianamente a dura prova”.

Alla donazione hanno contribuito la Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo e la Fondazione UBI Per Varese.

Il progetto rientra nell’ambito di una serie di interventi urgenti che ha già visto la mobilitazione della banca in favore delle imprese e dei privati direttamente colpiti dall’emergenza di queste settimane e che potranno fare riferimento alle filiali e ai Centri Imprese di loro riferimento.