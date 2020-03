Brembo fa shopping e acquisisce una partecipazione in Pirelli

Brembo, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di impianti frenanti, ha annunciato nella giornata di martedì 31 marzo di possedere una quota di Pirelli, azienda globale, produttrice di pneumatici consumer focalizzata sul segmento high-value.

Adottando un approccio non speculativo e di lungo periodo, Brembo ha deciso autonomamente di investire in Pirelli, azienda che per storia, brand, leadership e propensione all’innovazione, rappresenta, come Brembo, un’eccellenza particolarmente significativa nel settore di riferimento.

Brembo, sia direttamente sia tramite la società controllante Nuova FourB, detiene ad oggi una quota pari al 2,43% del capitale di Pirelli.