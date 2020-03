Veleno per topi in “polpette”, scatta l’allarme a Boccaleone: “Fate attenzione”

Scatta l’allarme bocconi avvelenati a Bergamo, nel quartiere di Boccaleone.

A segnalarlo è una residente di via Pizzo Recastello che nella giornata di domenica 29 marzo ha trovato una delle “polpette” farcite di veleno.

“Il mio ragazzo è uscito sotto casa a portare il cane – spiega – Il labrador l’ha tirato in mezzo all’erba all’altezza del civico 4E e così ha trovato un boccone. Lunedì mattina sono arrivati i carabinieri forestali, chiamati da noi, e ne ha trovati altri tre. Ci hanno spiegato che sono fatti con veleno per topi ma in questi giorni i laboratori di analisi sono chiusi. Avvisiamo i residenti del pericolo: state attenti coi vostri cani”.