Al via una nuova settimana, mentre i giorni sembrano tutti uguali in questo periodo d’emergenza. Maurizio Sabatino ci accompagna scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia con il Bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La saccatura che dalla penisola scandinava si estende sull’Europa centro orientale, andando a lambire i settori nord orientali della penisola, farà affluire sulla Lombardia aria fredda d’origine polare. Prima parte della settimana caratterizzata da instabilità e da un deciso calo delle temperature. Graduale miglioramento, accompagnato da una risalita delle temperature durante la seconda metà della settimana.

Lunedì 30 marzo 2020

Tempo Previsto: Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutta la regione, associate a deboli, localmente moderate, precipitazioni sparse ad iniziare dai settori occidentali. Da metà giornata graduale estensione della fenomenologia ai settori centro-orientali e temporanea attenuazione sui settori meridionali, ad esclusione dell’estremo Oltrepo. Precipitazioni nevose sui rilievi Alpini di confine, con quota neve oltre i 1300 metri, in calo dal pomeriggio fino a quote attorno a 800 metri.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 7/10°C. Massime in pianura comprese tra 9/12°C. Dalla serata temperature in deciso calo ovunque.

Martedì 31 marzo 2020

Tempo Previsto: Notte e primo mattino, cieli molto nuvolosi su tutta la regione, con precipitazioni da deboli a moderate diffuse ad esclusione delle aree del Milanese occidentale e del Pavese. Precipitazioni nevose lungo i rilievi Alpini e Prealpini a quote comprese tra 400/500 metri. Rapida attenuazione dei fenomeni nel corso del mattino, con nuvolosità in graduale dissolvimento da metà giornata.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 3/5°C. Massime in pianura comprese tra 6/11°C.

Mercoledì 1 aprile 2020

Tempo Previsto: Giornata all’insegna dei cieli poco nuvolosi o irregolarmente nuvolosi sulle aree pianeggianti della regione. Nuvolosità più consistente sui rilievi Alpini e Prealpini ma senza fenomenologia associata. Il sensibile calo delle temperature durante le ore notturne e di primo mattino, sarà responsabile di locali gelate.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 0°C/3°C. Massime in pianura comprese tra 11/13°C.