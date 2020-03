Fontana: “Stiamo proseguendo sulla buona strada”

“Stiamo proseguendo sulla buona strada. Stiamo seguendo quella linea che non è ancora in discesa ma non è più in salita”: lo ha dichiarato il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel primo Punto Stampa della nuova settimana.

“Questo non toglie che non si debba abbassare la guardia. Ho visto più macchine e più gente in giro. Le discrete notizie degli ultimi giorni non devono innescare comportamenti che ci fanno rischiare che i risultati ricomincino a essere negativi”.

Fontana ha proseguito spiegando: “La nostra proposta è di mantenere il contenuto dell’ordinanza ancora valida in regione, mantenendo le misure rigorose. Fino almeno alla metà di aprile, ma si dovrà concordare anche con le altre Regioni”.

Il presidente della Regione ha ringraziato l’arcivescovo di Milano Delpini che lunedì mattina ha benedetto l’ospedale in Fiera a Milano.

Nel pomeriggio è in programma una riunione di Giunta importante che deciderà di mettere a disposizione 16 milioni a sostegno di acquisto prima casa e materiale tecnologico per utilizzarlo nelle lezioni online che proseguiranno ancora.