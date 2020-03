Eolo offre connettività e linea telefonica gratis all’ospedale da campo di Bergamo

In questo momento difficile siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo, provando a supportare come possibile chi è in prima linea nella lotta al virus. Per questo l’operatore delle telecomunicazioni Eolo ha messo a disposizione gratuitamente la connettività Eolo Impresa Premium con linea telefonica per l’Ospedale da campo gestito dagli Alpini a Bergamo. “Uniti vinceremo”.

Cos’è Eolo

È un operatore di telecomunicazioni nazionale leader nel campo della banda ultra larga wireless per il mercato residenziale e delle imprese. La società ha più di 470 dipendenti, collega più di 1 milione e 200 mila persone e offre servizi e soluzioni di connettività con un forte focus sulle aree caratterizzate dal cosiddetto “speed divide”.