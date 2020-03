Si conclude un weekend che non somiglia proprio ai fine settimana a cui da sempre siamo abituati. Mentre le giornate si allungano e noi siamo in casa, il Centro Meteo Lombardo ci propone il bollettino sul tempo che farà a Bergamo e in provincia a cura di Marco Bianchini.

ANALISI GENERALE

Nelle prossime ore il tempo sulla Lombardia è destinato a peggiorare a causa dell’arrivo di una massa di aria fredda proveniente dall’Europa nord orientale. Da lunedì si assisterà quindi a precipitazioni sparse e a un generale calo delle temperature.

Domenica 29 marzo 2020

Tempo Previsto: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque ad eccezione di qualche banco nuvoloso più intenso in pianura specie sui settori orientali. Sereno o poco nuvoloso in pianura nel pomeriggio. In seguito aumento della nuvolosità sui rilievi con qualche pioggia o rovescio sparso che tenderà ad intensificarsi ed interessare anche le zone di alta pianura specie centro occidentali dalla sera. Possibile qualche isolato fenomeno sparso anche in pianura sempre in serata. Qualche veloce nevicata possibile in montagna nelle zone più settentrionali della regione nella notte a quote medie.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 6/8°C ma localmente valori anche di 10°C specie nelle zone urbane. Massime in pianura comprese tra 18/20°C.

Lunedì 30 marzo 2020

Tempo Previsto: Cieli nuvolosi o coperti ovunque con precipitazioni sparse inizialmente concentrate maggiormente sui settori occidentali e sui rilievi. In seguito saranno interessate anche le zone orientali. Qualche nevicata in montagna oltre i 1000 metri, con quota neve in calo dalla sera.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 7/10°C. Massime in pianura comprese tra 9/12°C. Dalla serata temperature in deciso calo ovunque.

Martedì 31 marzo 2020

Tempo Previsto: Nella notte qualche veloce precipitazione sparsa possibile sia in pianura sia sui rilievi con quota neve in forte calo fino a quote di 400/500 metri. Dal mattino fenomeni assenti ovunque e in seguito cieli nuvolosi per nuvolosità medio/bassa.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 3/6°C. Massime in pianura comprese tra 7/10°C.