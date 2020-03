Bella da morire, Suburbicon o Esprimi un desiderio? La tv del 29 marzo

Per la prima serata in tv, domenica 29 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Bella da morire”. Verranno proposti due episodi. Nel primo, in nome della verità, Eva diffonde il video dell’interrogatorio con cui ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano provocando l’arresto di quest’ultimo. Giuditta, responsabile delle indagini, lascia il caso a Iurini, pregandolo di tenere Eva in squadra e la testimonianza di una ragazza fa riaprire le indagini.

Nel secondo, Rachele ha un confronto con Edoardo, l’uomo che anni prima l’ha violentata, padre del piccolo Matteo. Una nuova scoperta di Anita smuove le indagini: alcune tracce di vernice gialla trovate sotto le unghie di Gioia. Dov’è stata la ragazza nelle ore che hanno preceduto la sua morte? Eva si trova costretta a chiedere aiuto a Giuditta, che parla con Iurini.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio. Verrà dedicato ampio spazio all’emergenza Coronavirus con diversi contributi e collegamenti sul tema. Interverranno il ministro della salute Roberto Speranza; il virologo Roberto Burioni; il sindaco di Brescia Emilio Del Bono; il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada; il vicedirettore scientifico dell’ospedale San Raffaele e membro del Gruppo Farmaci Unità di crisi Covid Regione Lombardia Fabio Ciceri; e il direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Luca Lorini. Si proseguirà, poi, lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Rino Pellino da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid.

Successivamente sarà la volta dell’ex presidente del consiglio Romano Prodi; l’astronauta Luca Parmitano, primo italiano scelto come Comandante della Stazione Spaziale Internazionale; il pilota e campione paralimpico Alex Zanardi; la campionessa di nuoto Federica Pellegrini; Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per una speciale esibizione live e il comico Giorgio Panariello. Non mancheranno gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica.

Nel preserale, alle 19.40 ci sarà “Che tempo che farà”, dove si parlerà anche di Coronavirus.

Su Canale5 alle 21.10 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso

Su La7 alle 20.35 proporrà una nuova puntata di “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Suburbicon”, con Matt Damon e Julienne Moore. Negli anni Cinquanta, a Suburbicon, comunità periferica di sorridenti e giovani famiglie nel cuore degli Stati Uniti, i Lodge vivono un’esistenza tranquilla fino a quando un’irruzione domestica degenera e segna per sempre il piccolo Nicky Lodge. Da quel momento in poi una serie di eventi scatena una catena di tradimenti, adulteri e ricatti, che portano Nicky a tentare di dare un senso alle macchinazioni strane ed egoistiche degli adulti.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili”. In questo secondo episodio Patrick Aryee andrà in America, patria di alcuni tra i più strani e selvaggi cani del pianeta.

Per chi preferisse vedere un film, Su Rete4 alle 21.25 c’è “Un’ottima annata – A good year”; su Italia1 alle 21.25 “Point break”; su Rai4 alle 21.20 “Enough Via dall’incubo”; su La5 alle 21.05 “Esprimi un desiderio” e su Iris alle 21 “Eyes wide shut”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 la sitcome “Affari di famiglia”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; su Real Time alle 20.20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.