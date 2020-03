Ricordandovi che stanotte entrerà in vigore l’ora legale e le lancette si dovranno portare avanti di un’ora, ecco il bollettino del Centro Meteo Lombardo con le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia curate da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

I principali attori meteorologici sinottici sull’area Euro-Atlantica sono un anticiclone delle Azzorre molto elevato di latitudine, con massimi di circa 1050 hPa appena a sud dell’Islanda ed una fascia depressionaria in zona Mediterranea. L’Italia si trova così lungo un corridoio di correnti fredde di origine polare, che dopo una pausa che durerà solo sabato e domenica, lunedì 31 marzo porteranno una nuova marcata diminuzione delle temperature, associata a fenomeni nevosi fino a quote collinari.

Sabato 28 marzo 2020

Tempo Previsto: Fin dal mattino rapido dissolvimento della nuvolosità fino a cieli quasi sereni o poco nuvolosi, salvo temporanei passaggi di nubi alte e formazione di cumuli ad evoluzione diurna nelle ore centrali della giornata. Locali addensamenti tra il tardo pomeriggio e la serata in zona alpina.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra +3/5 °C (+6/8 °C nei grandi centri urbani); Massime in aumento e comprese tra +17/19 °C;

Domenica 29 marzo 2020

Tempo Previsto: Al mattino prevalenza di bel tempo ovunque, salvo addensamenti più compatti in zona alpina; nel corso del pomeriggio rapido aumento della nuvolosità a partire dai settori montuosi, accompagnata da locali precipitazioni (nevose oltre 1700/1900 metri); peggioramento in estensione a gran parte della regione entro sera con precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi, nevose oltre 1300/1500 m, in successiva estensione alle zone di pianura centro-occidentali.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra +3/5 °C (+6/8 °C nei grandi centri urbani); Massime stazionarie e comprese tra +17/19 °C;

Lunedì 30 marzo 2020

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da cieli grigi ovunque e precipitazioni piuttosto diffuse tra il debole e il moderato. Non si escludono brevi rovesci e qualche colpo di tuono. Quota neve in calo da 1000/1200 metri durante la notte su Alpi e Prealpi, fino a quote di 400/600 durante il giorno; in Appennino prevarrà ancora la pioggia per gran parte della giornata, solo dal pomeriggio le cime si ammanteranno di bianco.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra +3/5 °C (ma raggiunte in serata); Massime in brusco calo e comprese tra +7/9 °C (ma raggiunte nelle prime ore della notte);