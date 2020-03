Siete a casa? Ecco 5 serie tv da guardare assolutamente almeno una volta

I giorni in casa sembrano proprio non finire più: lenti e indifferenti tra lezioni online, Smart working e videochiamate con i propri amici e parenti. In questi casi, quando lo spleen prevale, sembra proprio non esserci nulla che ci vada a genio da guardare o da leggere. Niente ci appassiona o sembra attirare il nostro interesse. Allora, visto il tempo a disposizione non c’è occasione migliore per recuperare le serie tv che hanno fatto la storia del settore e che ancora oggi continuano a far emozionare e dettare gli standard.

Ed è proprio qui che interveniamo noi, consigliandovi 5 pietre miliari delle serie tv:

1) Twin Peaks

Partiamo dalla serie nata dalla mente geniale di David Lynch insieme a Mark Frost, che la maggior parte della critica definisce la prima delle serie tv, colei che ha impostato le regole e il “linguaggio” per i prodotti a venire. La trama ormai è conosciuta da tutti, almeno nella sfera cinematografica e seriale.

Tutto si svolge in una cittadina fittizia americana, Twin Peaks, collocata nello stato di Washington. Tutto inizia quando viene ritrovato il cadavere di Laura Palmer, la ragazza più popolare del paese. Per risolvere il caso, nella cittadina arriva l’agente dell’Fbi Dale Cooper, il quale cercherà a tutti i costi di risolvere il mistero.

La serie è composta da due stagioni, per un totale di 30 episodi della durata di 50 minuti l’uno. Nel 2017 è stata realizzata una nuova stagione della serie.

2) Lost

Un altro nome che ha contribuito al patrimonio seriale è sicuramente Lost. La serie è stata creata da J.J. Abrams, Lindelof e Lieber ed è andata in onda dal 2004 al 2010 con grande seguito da parte del pubblico e della critica.

Nel giorno 22 settembre 2004 un aereo di linea con destinazione Los Angeles precipita misteriosamente su un’isola deserta. I sopravvissuti all’incidente sono 48 e dovranno trovare un modo per cercare di resistere fino all’arrivo dei soccorsi. Ma l’isola nasconde degli oscuri segreti.

La serie è composta da 6 stagioni, per un totale di 114 episodi da 50 minuti ciascuno.





3) How I Met Your Mother

Passiamo a una serie che insieme a Friends ha cambiato radicalmente il genere comedy.

La storia è ormai conosciutissima: Ted è un inguaribile romantico, alla ricerca del vero amore. Ma la strada è lunga, difficile e costellata da numerosi ostacoli e imprevisti. Per fortuna accanto a lui ci sono i suoi migliori amici: Barney, Marshall, Lily e Robin che lo accompagneranno in questo strano viaggio, fino ad arrivare al fatidico momento in cui incontrerà la sua futura moglie.

How I Met Your Mother è composta da 9 stagioni, per un totale di 208 episodi da circa 20 minuti l’uno.

4) Breaking Bad

Breaking Bad ha saputo raccogliere su di sé sia l’attenzione e passione del pubblico, sia il favore della critica, inserendosi di prepotenza fra i prodotti che hanno cambiato la storia delle serie tv.

Walter White è un frustrato e infelice professore di chimica. Tutto cambia quando scopre di essere malato terminale e che non c’è al momento nessuna cura che possa salvargli la vita. Lui vuole cambiare: è stanco di vestire i panni di un ruolo, di una maschera che non sono suoi. Questo, insieme all’incontro con un suo ex-studente dedito allo spaccio di marijuana, stravolgerà la sua vita. Loro due realizzeranno una nuova droga che li farà sfondare nel mercato illegale.

La serie è composta da 5 stagioni, per un totale di 62 episodi da 50 minuti l’uno.

5) Scrubs

Concludiamo la lista con un’altra importantissima comedy nata dal genio di Bill Lawrence trasmessa dal 2001 al 2010 con protagonista Zach Braff.

La storia segue le vite dei medici e degli infermieri dell’ospedale Sacro Cuore. Tra loro c’è J.D., un giovane specializzando che deve fare i conti con un supervisore fuori dalle righe, il dottor Cox e un capo decisamente anticonvenzionale: il Dottor Kelso. Per fortuna vicino a lui ci sono il suo migliore amico Turk e Elliot, la sua collega di cui è pazzamente innamorato.

La serie è composta da 9 stagioni, per un totale di 182 episodi da 20 minuti l’uno.