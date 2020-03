Ribolla: “Riconoscere le ore di straordinario alle Forze Armate”

Il deputato bergamasco della Lega Alberto Ribolla rilancia la proposta di riconoscere le ore straordinarie all’esercito in prima fila nella emergenza Coronavirus: “Riteniamo che alle Forze Armate vadano corrisposte le stesse ore di straordinario riconosciute alle Forze di Polizia. Anche i nostri militari stanno dando anima e corpo, 24 ore su 24, per fronteggiare il Covid-19. Ci auguriamo dunque che il governo accolga la nostra proposta durante l’esame del decreto Cura Italia in Parlamento”.

Ciò, spiega “per evitare qualsiasi forma di sperequazione economica dovuta alle differenti remunerazioni previste per questi due comparti, che non ringrazieremo mai abbastanza, e per garantire al tempo stesso la piena funzionalità dello strumento militare in questo particolare momento di emergenza nazionale. Auspichiamo inoltre che venga inserita anche una norma apposita con cui prevedere che il personale già impiegato nell’operazione ‘Strade sicure’, in aggiunta a quello che sarà chiamato a svolgere, attività Covid 19 riceva lo stesso trattamento economico di missione a prescindere dall’area di impiego nella cosiddetta ‘Zona rossa’”.