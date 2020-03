Nasce “Bergamo a domicilio”, piattaforma per comprare e avere la spesa sotto casa

Restare in casa non fa proprio per loro e così quattro giovani della Val Seriana si sono imbattuti sul web di un progetto nato a Cremona e adatto anche in terra bergamasca. L’iniziativa è partita da Mattia Balini, Andrea Persico e Gabriele Necchi di Cene, ed è stata subito accolta con entusiasmo da Alessandra Bertocchi di Castione della Presolana.

“Ci siamo imbattuti per caso in questo bellissimo progetto nato a Cremona da Beatrice e all’agenzia di comunicazione Dueper Design che ha sviluppato la piattaforma, così osservando le molte persone che in questo periodo necessitano di ricevere la spesa a casa abbiamo pensato che quella piattaforma fosse ben adattabile anche da noi – spiegano Alessandra, Andrea, Gabriele e Mattia – così abbiamo creato Bergamo a domicilio (clicca qui) che entrerà in funzione a mezzanotte di venerdì 27 marzo”.

Questo è il classico esempio di come i giovani, uniti, possono fare davvero la differenza in una situazione di emergenza, attraverso la creazione di relazioni a distanza e “facendo rete”. Emerge quindi il valore di un progetto digitale che può unire province e città diverse in poco tempo e con uno scopo comune.

“Al momento oltre a noi e a Cremona sono attive le province di Taranto, Mantova e Firenze. Tante altre stanno aderendo al progetto e ci tengo a precisare assolutamente senza fini di lucro ma tutto completamente gratuito – proseguono i quattro giovani -. Vogliamo promuovere la piattaforma per fare in modo che le attività commerciali di tutti i paesi della bergamasca possano entrarne a far parte. C’è una sezione aderisci dove il negozio può entrare a far parte delle attività a domicilio”.

Un’ottima vetrina e una grande opportunità per i negozi di vicinato della nostra provincia. Per aderire basta compilare il campo aderisci del sito. “Naturalmente la piattaforma è completamente gratuita” concludono i quattro giovani ideatori che aggiungono: “Uniti si vince”.

Per ulteriore informazioni scrivere a questo indirizzo: insiemepercene@gmail.com.