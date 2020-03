Fuori casa senza motivo, sorpreso a vendere cocaina sulla ciclabile: arrestato

Nella mattinata di venerdì, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus, i Carabinieri della Stazione di Villa d’Almè, supportati da personale del 6° Battaglione Toscana, hanno arrestato un 30enne palestinese, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato, in sella a una mountain bike, sulla pista ciclabile di Sorisole mentre vendeva della droga a un uomo del posto.

I militari lo hanno così fermato per un controllo: oltre a non aver giustificato la sua presenza sulla pista ciclabile, in violazione al Decreto della presidente del Consiglio, è stato trovato in possesso di 18 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (per un totale di circa 18 grammi), oltre a 215 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Lo stesso è stato inoltre denunciato per violazione della normativa sulla legge immigrazione, nonché per l’art. 260 della legge 1265/1934 T.U. Legge Sanitarie (violazione ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva) e art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).

Trasportato in carcere a Bergamo su disposizione della Procura della Repubblica, il 30enne è in attesa di essere giudicato.

Nel frattempo i militari hanno sequestrato anche i 2,3 grammi di stupefacente venduta poco prima, consegnata spontaneamente dall’acquirente che ha ammesso la compravendita per 150 euro.