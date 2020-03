Emergenza Coronavirus: a Bergamo rete solidale distribuisce 1.200 mascherine

Una rete di solidarietà nata tra amici, vicini e lontani, a Bergamo è riuscita a reperire 1.200 mascherine 100% cotone doppio strato – idrorepellente, che saranno donate e rese disponibili a partire da lunedì 30 marzo.

Più precisamente, 400 saranno destinate alla clinica San Francesco, 300 alle forze dell’ordine e 500 saranno a disposizione di quanti ne avessero bisogno: si potranno ritirare alla tabaccheria di via Sant’Orsola, 19/F e per chi non è in condizione di allontanarsi dalla propria abitazione verranno consegnate direttamente al domicilio. Tutto a titolo assolutamente gratuito.

L’iniziativa vuole essere un aiuto in questo momento di difficoltà e dolore in cui la città di Bergamo versa, così duramente colpita dall’emergenza Coronavirus.