Sono almeno una cinquantina i cittadini italiani attualmente bloccati in Laos che non riescono a fare rientro nel nostro Paese a causa delle restrizioni alle frontiere e alla circolazione dei trasporti.

Tra loro c’è anche Giancarlo Strada, manager milanese vice presidente di EVOCA Group di Valbrembo, azienda leader mondiale nella produzione di macchine professionali per il caffè e uno dei principali operatori internazionali nei settori Ho.Re.Ca. e OCS.

È lui in prima persona a parlare in un video di poco più di un minuto, girato da Martina Macchiavello (la ragazza vestita di rosso ndr): “Chiediamo aiuto per poter uscire da questa situazione, voli bloccati, aeroporti e frontiere chiuse. Non c’è via d’uscita dal Laos, a Vientiane, dove ci troviamo, la situazione degenera ora dopo ora. Hanno riscontrato i primi casi di Covid-19 e temiamo un’escalation. Gli alberghi dove ci troviamo hanno iniziato a chiudere. I turisti sono diminuiti, i ristoranti iniziano a chiudere e per strada i contatti sono veramente a rischio. Temiamo per la nostra salute e la nostra sicurezza, soprattutto le strutture mediche di questo Paese sono molto a rischio. Abbiamo provato ad andare in ospedale per fare il test prima di imbarcarci, come chiedevano le compagnie aeree: la situazione lì è più a rischio che in ospedale. Chiediamo aiuto per poter uscire al più presto, temiamo una degeneration che non ci consentirà di poter continuare a rimanere in questo Paese”.

La richiesta di sostegno è rivolta direttamente al Governo italiano, per una mobilitazione immediata: prima che il disagio raggiunga livelli insostenibili.