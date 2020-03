Ulisse, Amici o Le regole del caos? La tv del 27 marzo

Per la prima serata in tv, venerdì 27 marzo su RaiUno alle 21.25 riproporrà “Ulisse: il piacere della scoperta”, condotto da Alberto Angela.

Su Canale5 alle 21.25 l’appuntamento è con “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Su La5 alle 21.05 verrà proposta la visione del film “Le regole del caos”, con Kate Winslet. Madame Sabine De Barra (Kate Winslet) è uno dei più improbabili candidati al ruolo di architetto paesaggista per lavorare alla reggia di Versailles, ancora in costruzione. Tuttavia, i suoi disegni classici attirano le attenzioni del famoso architetto Le Notre (Matthias Schoenaerts), che decide di assumerla. Mentre è intenta a lavorare alla sua creazione, Sabine si ritrova ad essere attratta dall’enigmatico Le Notre e a destreggiarsi tra pericolose rivalità ed intricate etichette alla corte di re Luigi XIV (Alan Rickman). Di tempra forte, Sabine potrà contare sulla sua onestà e sulla sua natura compassionevole per superare le sfide della sua improvvisa popolarità e una tragedia indicibile del suo passato, conquistando il plauso di Re Sole e il cuore di Le Notre.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “The Good Doctor”, con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas. Andranno in onda due episodi dal titolo “Un cuore spezzato” e “Mutazioni”. Nel primo, Shaun affronta un periodo di crisi con Carly. Nel frattempo, Claire viene delusa da un paziente in cui aveva riposto la sua fiducia… Nel secondo, un incallito maratoneta, dopo essersi curato e ripreso da pochi mesi da una frattura, si ripresenta in ospedale. Il primario Lim si ricorda di lui, ma stavolta il problema è di natura del tutto diversa…

Spazio all’attualità su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La7 alle 21.15 ci sarà “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “After the Sunset”; su Italia1 alle 21.25 c’è “Terminator Genisys”; su Rai4 alle 21.20 “Parker”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Grosse bugie”; su Iris alle 21 “Invictus – L’invincibile” e su Italia2 alle 21.10 “Esp – Fenomeni paranormali”

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art Night – Gli abissi di Tiepolo”: a 250 anni dalla sua morte, il ritratto dell’ultimo grande artista dell’età barocca. Si proseguirà con “Picasso, una vita”: grazie alle testimonianze dei membri della famiglia Picasso, viene restituito un ritratto intimo dell’uomo e del genio che fu Pablo Picasso.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Cake star – Pasticcerie in sfida”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.