Squadre speciali russe ad Alzano: “Sanificano la casa di riposo”

Due squadre speciali, una dell’Esercito Russo e una dell’Esercito Italiano stanno sanificando la RSA Martino Zanchi. Il servizio proseguirà poi sul resto delle RSA bergamasche. Lo annuncia il Comune del paese seriano, tra i più colpiti dal contagio da coronavirus.

I russi sono arrivati nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo (leggi): affiancheranno ai medici dell’ospedale Papa Giovanni per la gestione dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo.

Sono 104 militari, di cui 35 medici, 13 interpreti e, tra gli altri, esperti di sanificazione di ambienti che per circa una settimana lavoreranno in equipe con il personale medico dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per conoscere le modalità di intervento e l’uso dei macchinari.