L’istituto Cittadini piange suor Leonilde Pagani: il suo ultimo videomessaggio

Suor Leonilde Pagani è morta nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, dopo un solo giorno di ricovero all’Humanitas Gavazzeni. Aveva 76 anni. Era nata il 28 luglio 1943 a Dalmine, battezzata con il nome di Anna. Era entrata a 21 anni nella Congregazione delle suore Orsoline di San Gerolamo di Somasca.

Qui sotto il ricordo di una delle mamme dei suoi giovanissimi alunni, a cui tanto ha voluto bene.

Intere generazioni di alunni e genitori l’hanno vista al loro fianco.

Una dirigente che ha sposato la sua missione: la scuola, l’educazione, l’amore per i bambini. Da sempre insegnante, donna, suora e direttrice. Sempre disponibile per tutti, pronta a parlare al cuore e mostrare il bello in ogni difficoltà.

La sua “scuola” quella in cui credeva era quella propositiva, semplice, ma fortemente educativa. Attenta al bene di ogni singolo bambino.

Lascia un grande vuoto che colmeremo con alcuni dei suoi insegnamenti: entusiasmo e creatività.

Questo il suo testamento lasciatoci pochi giorni fa con un videomessaggio per farci sentire ancora una volta la sua presenza.

La sentiremo sempre nel cuore.