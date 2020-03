Fontana: “Buone notizie, si riducono i contagi, sta per iniziare la discesa”

“Anche oggi abbiamo avuto un processamento di maggiori tamponi e ciononostante assistiamo alla riduzione del numero dei contagi. Bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione. Quello di giovedì è stato un episodio determinato da una situazione particolare. Non sta crescendo la linea dei contagi, ma sta per iniziare la discesa. Questo non deve far abbassare la guardia”. Dopo l’allarme lanciato da questo stesso spazio (Punto stampa) giovedì, il governatore Lombardo Attilio Fontana dà buone notizie venerdì mattina ai giornalisti.

E prosegue: “Dalle celle telefoniche abbiamo accertato che la percentuale degli spostamenti si è ridotta: 1% rispetto a giovedì, 7% rispetto alla scorsa settimana”

Annuncia quindi che sono stati “trovati tramite il Politecnico tessuti e tutto quello che serve per mascherine e camici: dovremmo andare verso un’autosufficienza produttiva”.

Fontana conferma infine che “ora si procede a effettuare il tampone a chi ha un solo sintomo”.