Coronavirus: la Mei di Ponte San Pietro dona 500mila euro alle strutture sanitarie di Bergamo

Per far fronte all’emergenza Coronavirus MEI srl, azienda di Ponte San Pietro leader mondiale nella produzione di macchine per il taglio di lenti oftalmiche e da sole, ha voluto esprimere la propria solidarietà contribuendo alle iniziative di raccolta fondi avviate sul territorio da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

MEI srl, con il supporto della propria Fondazione MEI Onlus, ha stanziato 150mila euro a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed altri 150 mila euro a favore dell’ATS di Bergamo. Oltre a stanziare fondi a favore delle realtà sociosanitarie locali, l’azienda di Ponte San Pietro ha ritenuto opportuno sostenere la ricerca, convinti che la strada intrapresa dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri possa aiutare a fronteggiare l’emergenza Coronavirus con i farmaci a disposizione. Mei ha pertanto deciso di sostenere l’Istituto guidato dal Professor Remuzzi con un contributo di 200mila euro.

“Con queste donazioni abbiamo voluto dare un sostegno concreto alle nostre comunità e comunicare la nostra gratitudine a tutti gli operatori sanitari e ai ricercatori impegnati in questa emergenza. La situazione è drammatica, le necessità sono molte, da quelle logistiche a quelle strumentali -spiega Stefano Sonzogni, presidente della MEI-. Certi che Bergamo vincerà anche questa battaglia ci auguriamo che la situazione torni presto alla normalità”.

Fondazione MEI Onlus, braccio operativo delle azioni di solidarietà di MEI srl, è attiva da diversi anni in progetti di solidarietà legati prevalentemente alla cura di disturbi della vista, soprattutto in ambito pediatrico, in diverse aree del mondo.