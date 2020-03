Coronavirus, Gallera: “In Bergamasca 8.060 positivi, 602 in più”

Hanno raggiunto quota 37.298 i casi positivi in Lombardia, 2.409 in più rispetto al giorno precedente. Sono i numeri forniti venerdì 27 marzo dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, durante la consueta conferenza per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

I numeri ‘ufficiali’ includono solo i pazienti risultati positivi al verdetto del tampone. Per quanto riguarda la provincia di Bergamo sono 8.060, con una crescita di 602. Un dato non incoraggiante rispetto a quelli delle giornate precedenti. Solo in città sono 994, più 62.