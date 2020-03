Ventimila mascherine dalla Cina al Papa Giovanni: in campo anche Radici Group

Radici Plastics Suzhou, azienda di RadiciGroup specializzata nella produzione di tecnopolimeri, con sede nella provincia di Jiangsu in Cina, ha aderito all’iniziativa di raccolta fondi promossa dalla comunità italiana a Shanghai per inviare all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo oltre 20.000 mascherine e altri dispositivi medici, già arrivati a destinazione.

Oltre al contributo della Società, anche i dipendenti dell’azienda (circa un centinaio) hanno voluto partecipare volontariamente alla raccolta, unendosi alla proposta della comunità italiana a Shanghai coordinata proprio da alcuni bergamaschi che vivono e lavorano nella città: si è così riusciti a donare oltre 35 mila euro per aiutare l’area di Bergamo ad affrontare l’emergenza Corona virus.

La gara di solidarietà non si è ancora fermata e con tutta probabilità presto arriveranno altri aiuti, a testimonianza che in uno scenario globale così difficile la collaborazione tra le varie realtà dislocate in tutto il mondo diventa ancora più preziosa.

Nel rispetto delle normative locali, tutte le società di RadiciGroup e in particolare l’Headquarters di Bergamo hanno da subito condiviso le misure per contrastare la diffusione del contagio e continuano ad aggiornarsi sull’evoluzione di questa emergenza, anche con l’obiettivo di rafforzare la cultura sulla sicurezza a livello di Gruppo.