Quo vado?, Nelle tue mani o Hunger Games? La tv del 26 marzo

Per la prima serata in tv, giovedì 26 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nelle tue mani”, con Luca Argentero.

Verranno proposti due episodi intitolati “Meno 12” e “Selfie”. Nel primo, la vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

Nel secondo, Andrea viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna, nella speranza che col passare del tempo il luogo a lui più familiare lo aiuti a recuperare i ricordi. Giulia segue la sua riabilitazione, ma si trova ad avere a che fare con un uomo diverso da quello che conosceva. E mentre Andrea cerca di fare i conti con la sua nuova condizione, si lascia coinvolgere dal caso medico del suo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complessa e un inconfessabile segreto.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “Quo vado?”, con Checco Zalone. Checco è un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno, però, tutto cambia. Il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi, ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta rincara la dose e lo trasferisce al Polo Nord, in una base scientifica italiana col compito di difendere i ricercatori dall’attacco degli orsi polari. Proprio quando è sul punto di abbandonare il suo amato posto fisso, Checco conosce Valeria, una ricercatrice che studia gli animali in via d’estinzione e s’innamora perdutamente di lei.

RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”. In puntata, come sempre, emergenze e dirette sui casi di scomparsa con documenti inediti e gli appelli dei familiari. Con Federica Sciarelli, in diretta da via Teulada, tutti gli aggiornamenti sull’ emergenza Coronavirus e le testimonianze di chi lavora nelle zone più a rischio. Esperti in studio per dare consigli e risposte alle domande dei telespettatori.

Spazio all’attualità anche su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio” condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita” condotto da Corrado Formigli

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Vendetta finale”; su Italia1 alle 21.25 “Next”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Stratton – Forze speciali”; su Iris alle 21 “Indiana Jones e l’ultima crociata”; e su Italia2 alle 21.15 “Hunger Games: il canto della rivolta”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Grande musica nella città proibita”. Dalla Città Proibita di Pechino la Shanghai Symphony Orchestra diretta dal Maestro Long Yu esegue: ‘November’ di Max Richter con la violista Mari Samuelsen, il Concerto per pianoforte n. 2 di Sergei Rachmaninov con il pianista Daniil Trifonov e Carmina Burana di Carl Orff con Aida Garifullina, Toby Spence, Ludovic Téz – con Shanghai Symphony Orchestra, direttore d’orchestra: Long Yu, pianoforte: Daniil Trifonov, violino: Mari Samuelsen, cantanti: Aida Garifullina, Toby Spence, Ludovic Tézier, coro: Wiener Singakademie.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Criminal minds”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.