Novantadue Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) sono stati donati dall’associazione Africa 3000 all’Azienda di Tutela della Salute di Bergamo che, a sua volta, li ha consegnati alle residenze assistenziali per anziani del territorio, uno per ciascuna delle 65 realtà della Bergamasca (sei Cpap verranno invece dati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII).

I Cpap residuali saranno assegnati alle RSA che hanno un’utenza superiore alle 100 unità e a quelle che hanno dato la disponibilità, utilizzando appositi reparti separati dal resto della normale utenza, per accogliere pazienti Covid-19 dimessi dagli ospedali attraverso la centrale unica regionale, ma che hanno necessità di interventi di media assistenza.

Inoltre, sempre per le residenze assistenziali per anziani, è previsto l’arrivo di quattro team di russi (giunti mercoledì a Bergamo), formati ciascuno da otto professionisti tra personale sanitario e altri operatori, che visiteranno a rotazione le RSA per interventi sul fronte sanitario e per la disinfezione delle strutture.