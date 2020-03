Gafforelli: “Basta scontri politici, lavoriamo insieme per uscire dall’emergenza”

“Sono molto rammaricato dalle polemiche che si sono scatenate in queste ore sul sistema sanitario lombardo – afferma il presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli -. Trovo che questo non sia il momento degli scontri politici e degli attacchi agli avversari, per rispetto nei confronti dei morti, dei malati, e di tutti coloro che stanno lavorando per far fronte a questa emergenza, e che non ci stancheremo mai di ringraziare”.

Il presidente lancia un appello perché in questo momento così drammatico per Bergamo tutte le forze politiche lavorino insieme e con l’unico obiettivo di combattere il virus.

“Il nostro territorio è stato investito da una situazione del tutto eccezionale costringendo medici, operatori sanitari, amministratori a far fronte a qualcosa di mai visto prima. Ci sarà il tempo per capire cosa è andato storto, cosa è migliorabile, perfino se ci sono delle responsabilità, ma ritengo che non sia questo il tempo.

Questo è il momento in cui, a fronte dei dati che ci danno uno spiraglio di speranza, dobbiamo stringere i denti e continuare a lottare insieme, e a far sentire la nostra voce alla Regione e al Governo uniti come abbiamo fatto con l’appello lanciato qualche giorno fa”.