Emergenza Covid-19: da Planetel +30% di banda gratis

Rapida e convinta risposta di Planetel, operatore locale di servizi voce e Internet, alle sollecitazioni poste dall’emergenza Covid-19.

In linea con il del decreto “Cura Italia” e le indicazioni di AGCOM in merito alle misure urgenti sui servizi a banda larga e ultralarga, Planetel ha implementato, ove possibile, un aumento del 30% della banda media garantita. I costi dell’operazione sono stati presi in carico interamente dall’azienda, senza nessuna richiesta di contributo agli abbonati a fronte dell’incremento dei servizi.

L’obiettivo? Assicurare una maggiore e più agevole fruizione dei servizi e dei contenuti web a tutti coloro che trascorrono in casa la maggior parte del tempo, facendo fronte anche alle esigenze imposte dalle nuove condizioni di lavoro. Per tutte le esigenze relative allo Smart Working, Planetel ha inoltre messo a disposizione l’applicazione gratuita VOIP CONNECT.

“In un mondo in cui scambiarsi dati è un’attività fondamentale e incessante, una sorta di motore invisibile che sospinge economia, cultura e relazioni – afferma il fondatore e CEO Bruno Pianetti – noi del Gruppo Planetel abbiamo un compito prezioso: quello di rendere possibile la circolazione delle informazioni con rapidità, efficienza e sicurezza. Soprattutto in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, attingere alle migliori tecnologie per facilitare il lavoro agile, rendere accessibili le occasioni di svago e favorire il mantenimento delle relazioni è la nostra missione”.

E con 1.200 chilometri di fibra ottica di proprietà già posati e 80 Comuni della Provincia cablati entro la fine del 2020, per il territorio Planetel rappresenta davvero una concreta evoluzione tecnologica.

Per informazioni chiamare il numero telefonico 035.204070, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12.30 e dalle ore 14,00 alle 18,00, o scrivere all’indirizzo email info@planetel.it.