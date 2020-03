Cura Italia, Ribolla (Lega): “Stop commissioni sul prelievo bancomat”

“È necessario che il governo intervenga e accolga la proposta della Lega di azzerare i costi di commissioni per il prelievo bancomat. Ad oggi nel decreto “Cura Italia”, infatti, non vi è traccia dell’eliminazione delle commissioni con grave danno per gli italiani, soprattutto per gli anziani ed i pensionati – afferma il deputato e consigliere comunale bergamasco della Lega Alberto Ribolla -. Il problema sussiste soprattutto per gli abitanti dei comuni più piccoli dove è presente l’ufficio postale ma non il Postamat dal quale prelevare. Di conseguenza chi preleva in banca con la carta Postamat è costretto a pagare commissioni anche salate mentre i nostri anziani sono costretti a ritirare la pensione esclusivamente negli uffici postali con il rischio di creare lunghe code o pericolosi affollamenti dei locali. Auspichiamo, quindi, che il governo accolga la nostra proposta che vuole essere semplicemente una richiesta di buonsenso per sostenere gli italiani”.