Coronavirus, scritte con insulti sulla facciata del municipio a Nembro

Delle scritte con insulti sono comparse nella notte sulla facciata del municipio di Nembro, in Valseriana, il Comune più colpito dall’epidemia di Coronavirus. Le scritte, per quanto sgrammaticate, riflettono chiaramente la rabbia dell’autore per i mancani tamponi: fatti a politici (nel mirino anche il sindaco Claudio Cancelli) e calciatori quando manifestano i sintoni, non alla gente comune. “In questo momento non c’è bisogno di tutto questo – ha replicato il vicesindaco, Massimo Pulcini -. Stiamo combattendo tutti la stessa tragica e infame battaglia, con un grande spirito di comunità e generosità. L’idiozia di pochi non fermerà il cuore grande di molti. Forza Nembro”.