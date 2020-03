Coronavirus, i contagi non si fermano: a Bergamo +386 in un giorno, siamo a quota 7458

Non si arresta il contagio a Bergamo e in tutta la Lombardia. È questo in sintesi il consueto rapporto che Regione Lombardia presenta come aggiornamento sulla situazione del Coronavirus. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha presentato i dati di oggi, giovedì 26 marzo.

“Abbiamo recuperato 37 nuovi posti di terapia intensiva che si attivano grazie al lavoro di notte degli operai e l’arrivo di macchinari – ha dichiarato Gallera -. Da lunedì sono previsti i tamponi per medici di base e gli operatori sanitari con più di 37,5 gradi di temperatura. A Bergamo abbiamo un hotel che già attivo e un altro sarà pronto entro sabato. Stiamo regolarizzando l’arrivo di mascherine, ma c’è anche problema di calzari e di tute. Contiamo di rifornire non solo ospedali ma anche medici, le unità di continuità assistenziale che su indicazione dei medici dovranno uscire a visitare pazienti o fare anche tamponi. Si stanno iniziando a fare tamponi a operatori delle Rsa, con le stesse modalità che per operatori ospedalieri. Le Rsa sono le strutture che maggiormente stanno soffrendo per mancanza di dispositivi di protezione individuale, soprattutto in queste strutture che ospitano pazienti già fragili. Sono circa 400mila le mascherine che si stanno distribuendo, grazie anche alla generosità dei territori, in particolare Bergamo e Brescia la distribuzione avviene grazie alla grande solidarietà. Stiamo distribuendo anche i primi saturimetri”.

I dati provincia per provincia

I dati di oggi purtroppo segnano una crescita significativa: 34889 positivi, +2443. Siamo a 10681 persone ricoverate (+655), 1263 in terapia intensiva (+27), decessi 4861 (+387). Cresce anche in maniera altrettanto significativa il numero dei guariti 7839 usciti dal ricovero (+1501).

Ieri/oggi:

Contagi 32346/34889 + 2543

Ricoveri non TI 10026/10681 +655

Ricoveri 1236/ n.d.

Decessi 4474/4861 + 387

I casi per provincia /ieri/oggi:

Bergamo 7072/7458 + 386

Brescia 6597/6931 + 334

Como 706/762 + 56

Cremona 3156/3370 + 214

Lecco 1076/1159 + 83

Lodi 1884/1968 + 84

Monza Brianza 1587/1750 + 163

Milano 6074/6922. + 848

Mantova 1176/1250 + 74

Pavia 1578/1685 + 107

Sondrio 284/325 + 41

Varese 468/502 + 34

e 807 in corso di verifica