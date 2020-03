Sono atterrati poco dopo le 20 di mercoledì 26 marzo all’aeroporto di Orio i primi medici inviati dal Governo a rinforzo della sanità lombarda. Hanno viaggiato da Pratica di Mare con il ministro Boccia e il commissario Arcuri, ad accoglierli il Sindaco Giorgio Gori, Maurizio Martina ed Elena Carnevali, Fabrizio Sala di Regione Lombardia, il Consigliere regionale Dario Violi.

Questi medici volontari faranno parte della “task force” permanente voluta dal Governo e che garantirà attraverso la protezione civile un intervento immediato negli ospedali in condizioni critiche. A Bergamo con i medici e il personale della Protezione Civile sono arrivati il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

I primi medici arrivati in Lombardia provengono da Roma, Latina, Bari, Firenze, Cosenza, Potenza, Napoli, Vasto, Messina, Udine, Caserta e Perugia.

A Bergamo Ministro e Commissario si confronteranno con il Sindaco Gori e il Vice Presidente della Regione Lombardia Sala sulle ulteriori esigenze di tutti gli ospedali critici.