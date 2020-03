Dopo l’Iran, anche gli Stati Uniti si sono fatti contagiare dai messaggi di speranza dei bambini italiani.

L’ormai celebre “Andrà tutto bene”, slogan che ha unito tutta Italia e colorato i balconi, era già sbarcato sulla tv nazionale iraniana: una famiglia emigrata in Bergamasca aveva inviato la propria testimonianza, diventata in pochissimo tempo uno spot per invitare gli iraniani a restare nelle proprie case.

Ora quegli stessi disegni sono arrivati anche negli Stati Uniti, dove nelle ultime settimane i numeri dei contagi da Coronavirus sono cresciuti esponenzialmente.

A Southington, Comune di oltre 42mila abitanti del Connecticut, Courtney Bryant Drechsler, un’insegnante di arte in una scuola cattolica locale, ha chiesto ai propri studenti un compito particolare.

Ai ragazzi, impegnati nella didattica a distanza, ha infatti chiesto di realizzare dei cartelloni dello stesso tenore di quelli dei coetanei italiani.

Così gli studenti, facendosi ispirare, hanno deciso di manifestare la propria vicinanza all’Italia: nei loro disegni tantissimi arcobaleni e, soprattutto, le scritte in italiano affiancate a quelle in inglese.