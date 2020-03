Stanotte a Venezia, Grande Fratello Vip o PresaDiretta? La tv del 25 marzo

Per la prima serata in tv, mercoledì 25 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Stanotte a… Venezia”. Dovendo restare a casa, può essere di sollievo ricordare, o andare alla scoperta delle tante bellezze nazionali che oggi non si possono visitare. Ecco perché Rai1 ripropone un ciclo di alcuni viaggi di Alberto Angela nella nostra Italia. Si comincia stasera con “Stanotte a Venezia”. Alberto Angela accompagnerà gli spettatori fra calli e campielli alla scoperta della Venezia notturna, quella più affascinante e misteriosa, la più romantica delle destinazioni.

Un palcoscenico pieno di arte, amori, intrighi e commerci su cui si muovevano personaggi, come Goldoni, Vivaldi, Marco Polo, Casanova. Un viaggio fra celebri capolavori come la Tempesta del Giorgione o l’Uomo vitruviano di Leonardo, fra i marmi preziosi e l’oro dei mosaici, il silenzio della laguna e il buio delle storiche prigioni.

Qui tutto richiama Bisanzio e le rotte verso Oriente, tutto ricorda il coraggio di mercanti ed esploratori e la costruzione di una Repubblica che, per lunghi secoli, ha goduto di una piena indipendenza, rendendo la Serenissima un’esperienza unica nel panorama degli antichi stati italiani.

Con Alberto Angela si scoprirà come si eleggeva il doge, come si costruiva una gondola o le robuste galee destinate a garantire a Venezia il dominio dei mari. E poi, cosa rende unici i preziosi vetri di Murano? Come dipingeva Canaletto le sue vedute? E come realizzava Tintoretto i suoi immensi teleri? Viaggiando alla scoperta di una società che amava ricchezza e raffinatezza, lusso e musica, gioco d’azzardo e belle cortigiane, Angela porterà anche dove il normale turista non può arrivare: sotto il soffitto di Palazzo Ducale o dietro le quinte della Fenice, facendo anche incontri davvero inaspettati, come un dinosauro in Canal Grande. Una notte in giro nella laguna, fino a rivedere sull’acqua i riflessi della luce rosa dell’alba.

Una grande produzione arricchita da ospiti d’eccezione – come Giancarlo Giannini, Uto Ughi, Lino Guanciale, Giusi Buscemi, Luca Parmitano, Nanà Cecchi e Massimo Wertmuller – che si avvale della tecnologia 4K HDR, spettacolari riprese con droni, effetti speciali, minifiction, tutto al servizio di una grande operazione culturale di Rai1, che verrà trasmessa anche sul canale Rai 4K disponibile al 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la miniserie “Maltese – Il romanzo del commissario”, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni ’70. Decise di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un collega ed amico, che viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà una puntata speciale di “PresaDiretta”, la trasmissione di inchieste condotta da Riccardo Iacona, che proporrà un approfondimento a tutto campo sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro l’emergenza Covid 19.

Le misure economiche del Governo e gli interventi straordinari dell’Unione Europea. Le storie e le testimonianze dei medici e degli scienziati che ogni giorno sono in trincea, negli ospedali e nei laboratori, per salvare vite, arginare il contagio e trovare soluzioni. La società civile che reagisce. L’Europa che in ritardo sulle misure di contenimento all’epidemia, corre ai ripari.

Spazio all’attualità anche su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.

La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori, trasmetterà “Angeli e demoni”. La battaglia cinese contro il Coronavirus in un toccante documentario inedito sulla città di Wuhan in prima visione televisiva.

Su Rai5 alle 21.20 verrà proposta la visione del documentario “Quando mi prende una canzone” per festeggiare il compleanno della grande Mina.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “John Witck”; su Rai4 alle 21.20 “Il regno”; su La7D alle 21.30 “The Mexican – L’amore senza la sicura”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tornado warning”; su La5 alle 21.05 “The 7.39”; su Iris alle 21 “Full Metal Jacket”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin III – La lacrima della dea”

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Gli esperti del pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.