Sosteniamo Bergamo: consegnati i primi dispositivi di protezione

Si concretizzano le prime azioni di #SosteniAMOBergamo, il progetto promosso

da ATS Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Fondazione della Comunità Bergamasca, con il sostegno di Fondazione Cariplo, la media partnership di Pernice Comunicazione, la partecipazione di Radio NumberOne e FMedia.

Sono stati consegnati i primi Dispositivi di Protezione Individuale direttamente all’ATS di Bergamo, che sta provvedendo a distribuirli alle 14 Unità Territoriali per l’Emergenza Sociale, presenti su tutto il territorio della bergamasca.

In prima istanza sono state consegnate 1000 tute, 300 occhiali, 1000 mascherine e 2000 guanti monouso per permettere agli operatori sociali e ai volontari di poter svolgere in sicurezza per sé e

per gli altri le attività di assistenza sociale alle persone in isolamento domiciliare: consegna

farmaci, pasti a domicilio, trasporto sociale. Nei prossimi giorni saranno consegnati ulteriori

70.000 mascherine chirurgiche, 1200 mascherine ad alta protezione, 1400 tute.

La tutela della salute dei lavoratori e dei volontari è uno degli aspetti più urgenti da affrontare: non è

possibile assistere le persone se non ci sono i mezzi adeguati di protezione e alcuni servizi si trovano in

grave difficoltà per questo motivo. Agire in maniera sinergica a livello provinciale ha permesso di

convogliare le risorse economiche e gestire grossi ordinativi di materiali, favorendo inoltre una

distribuzione adeguata sul territorio, per necessità e emergenza, che ancora dovrà sicuramente essere

incrementata.

La drammatica situazione in cui riversa Bergamo e Provincia richiede una continua e urgente azione di

sostegno a tutto il sistema per garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza.

#SosteniAmoBergamo è una risposta concreta, un segnale di vicinanza e di supporto al lavoro straordinario dei sindaci e di tutti gli amministratori.

È possibile contribuire alla raccolta fondi con una donazione al sito

www.fondazionebergamo.it/sosteniamobergamo/ o attraverso un bonifico al conto corrente IT64 D030

6909 6061 0000 0171 968 con la causale #SOSTENIAMOBERGAMO