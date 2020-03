Ricchi di fantasia, Grande Fratello Vip o PresaDiretta sul Coronavirus? La tv del 25 marzo

Per la prima serata in tv, mercoledì 25 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Ricchi di fantasia”, con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli e Valeria Fabrizi.

Il carpentiere Sergio (Sergio Castellitto) e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti, innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni per le loro ristrettezze economiche. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto alla lotteria tre milioni di euro. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro cari. Quando Sergio e Sabrina scoprono che la vincita non esiste possono solo tenere in piedi la recita trascinando le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana alla Puglia. Ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la miniserie “Maltese – Il romanzo del commissario”, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Dario Maltese è un commissario di polizia della narcotici di Roma, durante la fine degli anni ’70. Decise di tornare nella sua città natale, Trapani, per il matrimonio di un collega ed amico, che viene ucciso davanti a lui. Dario allora si fa trasferire in Sicilia e ne prende il posto. Scoprirà che questi aveva scoperto i legami tra mafia, politica e finanza e lui completerà l’indagine.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà una puntata speciale di “PresaDiretta”, la trasmissione di inchieste condotta da Riccardo Iacona, che proporrà un approfondimento a tutto campo sulle misure e le forze coinvolte nella lotta contro l’emergenza Covid 19.

Le misure economiche del Governo e gli interventi straordinari dell’Unione Europea. Le storie e le testimonianze dei medici e degli scienziati che ogni giorno sono in trincea, negli ospedali e nei laboratori, per salvare vite, arginare il contagio e trovare soluzioni. La società civile che reagisce. L’Europa che in ritardo sulle misure di contenimento all’epidemia, corre ai ripari.

Spazio all’attualità anche su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano.

Su Rai5 alle 21.20 verrà proposta la visione del documentario “Quando mi prende una canzone” per festeggiare il compleanno della grande Mina.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “John Witck”; su Rai4 alle 21.20 “Il regno”; su La7D alle 21.30 “The Mexican – L’amore senza la sicura”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tornado warning”; su La5 alle 21.05 “The 7.39”; su Iris alle 21 “Full Metal Jacket”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin III – La lacrima della dea”

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Gli esperti del pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.