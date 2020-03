“Resta a casa: il sacrificio di oggi è il passaporto per il bene di domani”

I sacrifici portano sempre risultati. Per raggiungere un traguardo, superare un ostacolo e vincere una sfida importante serve tanto impegno, bisogna essere tenaci e fare parecchi sacrifici.

Lo sanno bene gli sportivi, che sono abituati a lavorare con passione per realizzare gli obiettivi che si prefiggono. Questa capacità di resistenza è quanto mai necessaria in un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo, segnato dalla diffusione del Coronavirus. L’Italia e diversi Paesi del mondo, ma in modo particolare la Bergamasca, epicentro della pandemia, stanno vivendo una situazione particolarmente difficile, con tanti lutti e contagiati ogni giorno.

Per evitare i rischi di contagio è necessario stare a casa: si deve uscire solamente quando è indispensabile, ridurre le relazioni sociali e il contatto con gli altri perchè, nella maggior parte dei casi, questo virus non comporta particolari sintomi e quindi è estremamente facile diventare veicolo di trasmissione senza saperlo.

Non si sa quanto durerà questa emergenza ma, purtroppo, con ogni probabilità non sarà breve. Rimanere in casa per un periodo di tempo indefinito non è facile, specialmente per chi è abituato a tenersi in movimento e stare all’aria aperta, ma è necessario per tutelare la propria salute e di chi ci sta vicino.

È complicato sia per gli adulti sia per i bambini, soprattutto considerando che è appena iniziata la primavera e le giornate soleggiate inviterebbero a svagarsi all’aperto e fare piacevoli uscite nel verde. Bisogna pazientare e rispettare le regole anti-contagio per poter tornare alla normalità al più presto perchè, come dice Scott, in un video realizzato da Stefano Vedovati, videomaker, “la montagna ti aspetta” e quando tutto sarà finito diventerà ancora più bello tornare a viverla: “Ogni sacrificio di oggi è il passaporto per il bene di domani”.