Il tempo sembra volgere al brutto su Bergamo e la provincia: lo spiega Francesco Sudati con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il vortice colmo di aria fredda presente sul Mar Adriatico, tende a muoversi in senso retrogrado verso ovest, attivando una intensa circolazione di bassa pressione che dalla Tunisia si muove rapidamente verso il Sud Italia, interessando però solo marginalmente la Lombardia. Prosegue la fase con temperature al di sotto delle medie del periodo.

La Protezione Civile lombarda ha anche emesso un bollettino di allerta per mercoledì e giovedì: codice giallo annunciano dalla seconda parte di mercoledì 25 marzo previste deboli nevicate su Alpi e Prealpi con possibile occasionale nevischio anche sulle zone adiacenti di pianura.

Mercoledì 25 marzo 2020

Tempo Previsto: Fino al primo mattino poco nuvoloso o nuvoloso con deboli gelate notturne in pianura. Nel corso della mattinata generale aumento della nuvolosità, specialmente lungo Alpi e Prealpi, ove dal primo pomeriggio si verificheranno deboli precipitazioni, nevose oltre 400/600 metri, localmente moderate e quindi possibili anche a quote di fondovalle; dalla sera attenuazione dei fenomeni a partire dai settori orientali. Assenza di precipitazioni in pianura. Schiarite graduali nel corso del tardo pomeriggio-sera su pianure orientali in estensione agli altri settori pianeggianti nel corso della serata.

Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra -1/+3 °C (+3/+5 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve diminuzione e comprese tra +9/+12 °C;

Giovedì 26 marzo 2020

Tempo Previsto: Durante la notte effimere schiarite solcheranno i cieli con moto retrogrado est-ovest, ma già dal primo mattino rapido aumento della copertura nuvolosa fino a cieli coperti su tutta la regione entro la mattinata. Deboli precipitazioni su est regione, specialmente basso mantovano, basso bresciano e cremonese orientale, ove si potranno verificare brevi episodi di pioggia mista a neve. Altrove pioviggini poco significative o totale assenza di precipitazioni. Tra il pomeriggio e la sera cieli molto nuvolosi o coperti ovunque ma con scarsa o nulla fenomenologia associata.

Temperature: Minime in ulteriore lieve aumento e comprese tra +1/+4 °C (+4/+6 °C nei grandi centri urbani); Massime in lieve diminuzione e comprese tra +7/+10 °C;

Venerdì 27 marzo 2020

Tempo Previsto: Giornata all’insegna di nuvolosità piuttosto compatta, ma con scarsa possibilità di precipitazioni, salvo locali deboli pioviggini e qualche fiocco di neve in montagna oltre 1300/1500 metri.

Temperature: Minime e massime in lieve aumento;