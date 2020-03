In provincia di Bergamo sta diventando una triste consuetudine. Dopo le operazioni in città e Ponte San Pietro, mercoledì mattina l’Esercito ha fatto tappa a Seriate per portare via un’altra quarantina di salme destinate alla cremazione.

I mezzi militari si sono diretti verso la chiesa di San Giuseppe, dove sono conservati i cadaveri di pazienti deceduti in Valseriana.

Una volta dentro, le bare sono state caricate sui camion: 25 raggiungeranno il forno crematorio di Ferrara, altre 20 di Copparo.