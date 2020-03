Coronavirus, 344 nuovi contagi a Bergamo: i casi tornano a crescere

Dopo i 257 nuovi casi registrati martedì, i nuovi contagiati tornano a crescere a Bergamo: mercoledì 25 marzo sono 344. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nella consueta conferenza giornaliera con la quale aggiorna i numeri – sempre drammatici – dei malati di Coronavirus in Lombardia.

“Ci sono stati 1.643 nuovi casi in tutta la regione, martedì erano 1942 – ha spiegato l’assessore -. I ricoverati sono 10.026 ricoverati, 315 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 1.236 in pazienti, 42 nuovi rispetto a martedì. Sono 4.474, invece, i decessi, che sono in aumento di 296 casi. Martedì le morti erano state 402”.

Numeri in discesa, dunque, in tutta la Lombardia. Tranne a Bergamo, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare quasi 100 nuovi casi in più rispetto a martedì.

“La discesa inizia a diventare un dato consolidato – ha spiegato Gallera -. Questi numeri ci devono aiutare a continuare questo sforzo che stiamo facendo e che sta producendo dei risultati. Restiamo a casa, ora più che mai”.

“La pressione sui pronto soccorso lombardi è in calo e questo dato, che è la voce della trincea, è costante – ha continuato Gallera -. Tutti i dati mostrano un trend che è sceso rispetto alla settimana scorsa. Insomma: stiamo su uno scalino più basso”.

Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia

I numeri per ogni provincia lombarda

BG 6728/7072 +344

BS 6298/6597 +299

CO 635/706 + 71

CR 3061/3156 + 95

LC 1015/1076 + 61

LO 1860/1884 + 24

MB 1454/1587+ 133

MI 5701/6074 + 373

MN 1093/1176 + 83

PV 1499/1578 + 79

SO 253/284 + 31

VA 450/468 + 18

e 688 in corso di verifica

A livello nazionale

Anche a livello nazionale, per il quarto giorno consecutivo, il numero degli attuali positivi da Coronavirus è in calo: 3.491 nelle ultime 24 ore; martedì 24 marzo erano 3.612.

Diminuisce anche il numero dei morti: 683 in un giorno, contro i 743 di martedì: sono morte in tutto 7.503 persone.

I guariti aumentano, dato confortante: in un giorno ben 1036, in totale 9.362. Dall’inizio dell’epidemia il totale dei contagiati tra attuali positivi, morti e guariti è di 74.386. I dati sulle diffusione del Coronavirus di mercoledì 25 marzo sono stati diffusi dal Direttore operativo del Dipartimento della Protezione civile, Luigi D’Angelo.