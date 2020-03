concuorelargo: il progetto dell’Istituto Palazzolo per rispondere all’emergenza

L’Istituto Palazzolo in prima linea per affrontare l’emergenza coronavirus. Ecco l’iniziativa spiegata da direttore Edoardo Manzoni e dalla responsabile della formazione, innovazione e nuove povertà Michela Tintori.

Mai come in questi giorni, drammaticamente dolorosi e di piena emergenza, ci risuonano nella mente le parole del beato Luigi Maria Palazzolo, che già più di 150 anni fa ci ricordava: “…dove altri non può giungere, cerco di fare qualcosa io così come posso”. Il nostro Fondatore già allora ci richiamava l’urgente necessità di rispondere ai bisogni del territorio, raggiungendo le periferie, in atteggiamento di ricerca e accoglienza delle persone più bisognose.

A partire dal messaggio di Don Luigi, suore e operatori della Casa di Cura Palazzolo, delle RSA di Torre Boldone e di Bergamo, della RSD di Grumello del Monte stanno dedicando tutte le energie nel gestire l’emergenza coronavirus Covid-19. Per garantire qualità nelle cure e atteggiamento di prossimità, stanno tutti mettendo massimo impegno, professionalità, competenze e un pizzico di cuore largo perché le persone accolte non si sentano sole.

Il nostro Istituto ha già vissuto altre epidemie, come quella di Ebola in Congo nel 1995, dove persero la vita sei delle nostre suore: fedeli al mandato del nostro Fondatore, anche in questa situazione non possiamo tirarci indietro!!!

Da domani e nei prossimi giorni, nelle diverse strutture, verranno attivati posti letto per far fronte al trasferimento dei malati in cura intensiva dagli ospedali di riferimento; per raggiungere tale obiettivo tante sono le esigenze, a partire dai dispositivi di sicurezza.

Ci vuole cuore largo per fare il bene diceva il Beato Palazzolo… tanti cuori insieme possono aiutare il nostro Istituto ad affrontare questa emergenza.

Si può contribuire con una donazione a:

ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE – ISTITUTO PALAZZOLO

UBI BANCA SPA

IBAN IT82V0311111113000000031300

Codice BIC: BLOPIT22

Causale “Con cuore largo per Emergenza Covid19”