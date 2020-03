A Bariano le volontarie producono mascherine da distribuire ai compaesani

L’Italia solidale in questi giorni d’emergenza è sempre più unita. In tutta la Penisola si moltiplicano iniziative di solidarietà per affrontare i tempi duri dell’isolamento e della pandemia.

Il Paese ai tempi del Coronavirus ha riscoperto un senso di comunità e di vicinanza, e ciascuno ha deciso di utilizzare il suo tempo e le sue capacità per aiutare gli altri. Come stanno facendo le volontarie del gruppo del laboratorio Cre-attivamente insieme di Bariano, che sono al lavoro per realizzare della mascherine in stoffa da distribuire ai compaesani.

Per ottenere la propria mascherina (che si può lavare e riutilizzare più volte) i barianesi interessati dovranno chiamare il 347 8300931 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, indicando nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono.

Una volta pronte, le mascherine verranno consegnate a domicilio, direttamente nella cassetta delle lettere.

Sarà possibile richiedere una sola mascherina per famiglia.