Tre film da quarantena: speciale Netflix

Siete chiusi in casa e non sapete cosa fare? Siete seriamente intenzionati a mettere un guinzaglio al vostro gatto pur di avere una scusa per uscire? Vi annoiate così tanto da aver finito ogni lavoretto casalingo?

State tranquilli, ecco a voi 3 film selezionati da BGY e disponibili nel catalogo di Netflix.

Snatch – Lo strappo (2000)

Una banda di rapinatori decide di tentare il colpo della vita: rapinare un grossista di diamanti ed impossessarsi di un pezzo da collezionisti. Fatto il colpo rimane il problema di sistemare la merce che scotta.

Cos’hanno in comune uno zingaro (Brad Pitt), due criminali da strapazzo (Jason Statham e Stephen Graham) e un mafioso (Dannis Farina)? Nessuno lo sa, ma evidentemente Guy Ritchie sì e decide di portare sugli schermi un film atipico in cui le storie 4 personaggi, in apparenza lontane tra loro, si mischieranno alla perfezione, andando a comporre uno dei film migliori degli ultimi 20 anni.

Ironico e sfacciato.

Battuta migliore: “Conosci il significato della parola “Nemesi”? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l’opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di p****na a me!”

Prova a prendermi (2002)

Un agente dell’FBI è sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che è riuscito ad estorcere più di sei milioni di dollari in varie frodi, impersonando di volta in volta un personaggio diverso.

Tratto da una storia vera, Tom Hanks ci trasporterà in un affascinante ed incalzante inseguimento ai danni di un giovanissimo Leonardo DiCaprio, la cui unica colpa, forse, è quella di essere troppo sveglio per il mondo che lo circonda.

Battuta migliore: “Gli uomini sanno solo ciò che gli racconti”

The social network (2010)

La storia di Facebook e del suo inventore Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), allievo di Harvard e insopportabile genio dell’informatica, costantemente in bilico tra scarsa etica e intuizioni straordinarie.

Quali sono le vicende che hanno accompagnato la travagliata nascita del più grande social network del pianeta terra? Chi sono le menti che hanno creato la grande F Bianca su sfondo blu?

A colpi di querele e di denunce per miliardi di dollari David Fincher ci racconta la genesi di Facebook e la caduta di coloro che hanno provato ad appropriarsene in modo indebito.

Battuta migliore: “Non sappiamo ancora di che si tratta, non sappiamo cosa sia, non sappiamo cosa può essere, non sappiamo cosa diventerà, sappiamo solo che è fico! E questo è un valore inestimabile a cui non rinuncio”.