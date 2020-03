Speciale Coronavirus, confronto in diretta tra le realtà di Bergamo, Liguria, Toscana e Calabria

Un confronto in diretta Facebook, per scoprire come si vive l’emergenza Coronavirus anche in altre realtà italiane.

L’appuntamento è per le 15 di martedì 24 marzo, quando Luca Samotti, giornalista di Bergamonews, Riccardo Di Nardo, direttore di CatanzaroInforma.it, Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net, e Alice Spagnolo, direttore di Riviera24.it, faranno il punto della situazione sulla diffusione del contagio nelle rispettive realtà territoriali, dal livello regionale a quello locale di Bergamo, Catanzaro, Grosseto e Sanremo.

Si discuterà dell’evoluzione temporale dell’emergenza, con il supporto di contenuti video, di come le città si stanno organizzando per affrontarla e degli ultimi dati a disposizione.

Durante la diretta, che sarà trasmessa in contemporanea sulle pagine Facebook dei quattro quotidiani (clicca qui per accedere a quella di Bergamonews), ci sarà spazio anche per le domande dei lettori.